SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ QUINTERNO, María Teresa (Maité) q.e.p.d., falleció el 24-6-2026. - Tus hermanos Yvonne, Caroline, Eduardo y Florencia Quinterno; tus sobrinos Francisco y Jimena, Yvonne y Juanchi, Miguel y Barbie y Sol y Zequi; Sofía y Gonza, Santi y Cami, y Magda; Manu, Juani y Benja y tus sobrinos nietos te despedimos con mucha tristeza pero con la tranquilidad de saber que estás en paz.

✝ QUINTERNO, María Teresa (Maité). - Américo y Margarita Fossati, hijos y nietos recuerdan con mucho cariño a Maité y acompañan a Yvonette, Caro, Eduardo y Florencia con sus oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa