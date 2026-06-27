1
QUINTERNO, María Teresa,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ QUINTERNO, María Teresa, (Maité), q.e.p.d. - Regina Cruces, Clara, Santiago y Paula, Eleonora y Enrique, Manuel y Carolina, Wenceslao y Alejandra y Ángeles Esponda acompañan a Eduardo y familia con gran afecto en este doloroso momento.
✝ QUINTERNO, María Teresa, (Maité), q.e.p.d. - Escribanía Esponda participa su fallecimiento, acompaña a Eduardo Quinterno y familia en este doloroso momento y ruega una oración por su eterno descanso.
✝ QUINTERNO, María Teresa, (Maité), q.e.p.d. - Wenceslao Esponda y Sra. acompañan a Eduardo y familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Adorni compró aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él
- 3
Qué es la mancha fría que se profundiza en el océano Atlántico y por qué alarma a los científicos
- 4
La última entrevista con LA NACION: Ernestina Pais habló de uno de los momentos más duros de su vida y del fuerte amor a su hijo