SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ QUINTERNO, María Teresa, (Maité), q.e.p.d. - Regina Cruces, Clara, Santiago y Paula, Eleonora y Enrique, Manuel y Carolina, Wenceslao y Alejandra y Ángeles Esponda acompañan a Eduardo y familia con gran afecto en este doloroso momento.

✝ QUINTERNO, María Teresa, (Maité), q.e.p.d. - Escribanía Esponda participa su fallecimiento, acompaña a Eduardo Quinterno y familia en este doloroso momento y ruega una oración por su eterno descanso.

✝ QUINTERNO, María Teresa, (Maité), q.e.p.d. - Wenceslao Esponda y Sra. acompañan a Eduardo y familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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