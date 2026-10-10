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RABBI DOV BEER, Ben Dvorah Hacoen
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ RABBI DOV BEER, Ben Dvorah Hacoen, Z.L. - Fafi Ricagno y Adrián Werthein despiden al querido Admor quien ayer partió dejando su estela de luz que iluminará al mundo y a quienes lo conocimos, por todos los tiempos. Que Hashem reciba su alma con toda la bendición, paz, serenidad y excelencia que merece. Abrazamos a su familia con respeto y amor. Sus restos descansan desde ayer en el Cementerio de Jerusalem
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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