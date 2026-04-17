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RAFFA, Roberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
RAFFA, Roberto, q.e.p.d. - El Grupo Industrial C&C, sus directores y accionistas participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Roberto Raffa, padre del gerente general del grupo y hacen llegar sus condolencias a él y a su familia, acompañándolos en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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