SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RAFFA, Roberto, q.e.p.d. - El Grupo Industrial C&C, sus directores y accionistas participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Roberto Raffa, padre del gerente general del grupo y hacen llegar sus condolencias a él y a su familia, acompañándolos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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