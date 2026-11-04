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RAMÍREZ ARANDIGOYEN, Álvaro Daniel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RAMÍREZ ARANDIGOYEN, Álvaro Daniel, escribano, q.e.p.d., falleció el 2-11-2026. - El consejo directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento del exprotesorero de la institución, 2009-2011, quien ocupara también los cargos de vocal titular, 2019-2021, y vocal suplente, 2005-2007, y ruega una oración por el eterno descanso de su alma.
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