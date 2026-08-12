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RAUPACH, Rodolfo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RAUPACH, Rodolfo, falleció el 7-8-2026. - Sus amigos de toda la vida: Ricardo, Peter, Claudio, Gerardo, Buby, Roberto, Martín, Reiner y Pedro le desean un cristiano descanso en paz y acompañan a Martha y familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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