SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ REPETTO, Alejandra, q.e.p.d. - Con profundo dolor te despedimos, tu marido Santiago, tus hijos Carola, Ramiro y Mariano, y tus nietos. Tu amor y tu recuerdo vivirán por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa