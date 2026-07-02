SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ REPETTO, Eleonora Anaya de, q.e.p.d. - Lilian y Jorge Gilligan y sus hijos despiden con tristeza a Eleonora, y acompañan a Julio y a sus hijos Mariano y Pablo en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa