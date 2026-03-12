1
REPETTO, Martha Adolfina Augé Bacqué de,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ REPETTO, Martha Adolfina Augé Bacqué de, q.e.p.d. - Sus nietas May, Guille, Martu y Sofi agradecemos por ser nuestro roble eterno: fuerte, sabia y llena de amor. Te vamos a extrañar, Abu.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un analista internacional habló de la “guerra asimétrica” en Medio Oriente y explicó por qué es clave el estrecho de Ormuz
- 3
Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante
- 4
“Realmente sorprendidos”: crearon un sistema que destruye el 99% de las semillas de malezas en la cosecha y ya pusieron un pie en Brasil y Chile