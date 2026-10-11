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REY LOPEZ, Ana María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

REY LOPEZ, Ana María. - falleció el 8-10-2026. - Su esposo Miguel, sus hijos Vero y Sebas, Criki y sus nietos Mica y Agus se despiden con mucho amor y ruegan una oración por su descanso eterno. Agradecen a familiares y amigos las demostraciones de afecto y cariño recibidas.

REY LOPEZ, Ana María. - falleció el 8-10-2026. - El directorio de Rey Lopez Bursatil lamenta de corazón el fallecimiento de su directora Ana María y ruega una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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