SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† REYNOLDS, Paul, q.e.p.d. - Su hermana Frances Reynolds y sus hijos Isabella e Ignacio Marinho acompañan a María Elizalde Reynolds y sus hijos Jackie, Paul, Nicole, Sofía y Victoria en este triste momento.

REYNOLDS, Paul. - Participamos con mucho dolor el fallecimiento de Paul y acompañamos a María e hijos con mucho cariño y agradecimiento por estos años compartidos. Reynolds Propiedades, sucursal Recoleta y Olivos.

