Jan Oblak cuestionó el planteo de Atlético de Madrid tras la eliminación ante Arsenal en la Champions League

La eliminación de Atlético de Madrid en la Champions League dejó mucho más que una nueva decepción. Jan Oblak, uno de los referentes del equipo de Diego Simeone, evitó refugiarse en las polémicas arbitrales y expuso una crítica directa al funcionamiento del conjunto español. “Siempre esperamos que algo pase y cuando nos meten un gol empezamos a jugar”, afirmó el arquero tras la caída frente a Arsenal por 1-0 en Londres, en una frase que dejó al descubierto una falencia recurrente del ciclo del entrenador argentino en los partidos decisivos.

La derrota de ayer martes, que terminó con el sueño europeo de Atlético de Madrid, volvió a instalar viejos cuestionamientos alrededor del equipo del Cholo. Esta vez, sin embargo, la observación más fuerte llegó desde adentro. Oblak analizó la serie con crudeza y reconoció que el conjunto español reaccionó demasiado tarde, una situación que, según sostuvo, ya se repitió en otras ocasiones importantes.

“Jugamos bien, especialmente la segunda mitad en Madrid. Hoy también. Pero no es suficiente, fue muy tarde”, expresó el arquero en declaraciones a beIN Sports, después de la eliminación en el Emirates Stadium. La frase tomó repercusión rápidamente porque muchos la interpretaron como una crítica al planteo conservador de Simeone y a la manera en que Atlético afronta este tipo de cruces.

🗣️ "When we concede a goal, then we start to play... It's difficult to accept, but we had our opportunity. Of course everyone is really disappointed."



Jan Oblak speaks to @CarrieBrownTV after Atletico Madrid's second leg defeat.#beINUCL #Atleti #UCL pic.twitter.com/1WTbDw1fbk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 5, 2026

Oblak incluso profundizó esa idea al referirse a una cuestión emocional que atraviesa al plantel. “Parece que hay un miedo que no debería pasar y nos está pasando hace tiempo, y eso lo tenemos que arreglar sí o sí”, señaló luego, en diálogo con RTVE. Para el esloveno, esa dificultad para asumir riesgos desde el comienzo termina condicionando al equipo frente a rivales de máxima exigencia.

El arquero también se encargó de despejar cualquier discusión vinculada con el arbitraje, pese a algunas acciones polémicas que dejó la serie. “No hablamos de los árbitros. Después de partidos tan importantes como las semifinales de la Champions no es momento de hablar de eso”, sostuvo. Y agregó: “Ellos anotaron más goles y están en la final”. Arsenal jugará ante Paris Saint Germain la final el 30 de mayo en Budapest.

Jan Oblak durante el partido ante Arsenal por Champions League ADRIAN DENNIS - AFP

La autocrítica de Oblak contrastó con el tono más moderado que eligió Simeone en la conferencia de prensa posterior a la derrota. El entrenador argentino valoró el recorrido del Atleti en la competencia y destacó el esfuerzo de sus futbolistas, aunque reconoció el golpe que implicó quedarse otra vez en la puerta de una final europea.

“Para nuestra gente y para los jugadores hemos hecho una Champions muy buena. Hemos llegado mucho más lejos de lo normalmente esperado”, afirmó el técnico. Aun así, evitó detenerse en detalles puntuales y felicitó a Arsenal por la clasificación. “Tienen un equipo y un entrenador que me gustan Siguen una línea de trabajo coherente con un potencial económico”, remarcó.

La reacción de Diego Simeone, tras una nueva eliminación con Atlético de Madrid en Champions, quedandose a las puertas de la final Marc Atkins - Getty Images Europe

Más allá del discurso institucional del entrenador, las declaraciones de Oblak dejaron una sensación distinta. Porque no apuntaron a una jugada aislada ni a un error puntual, sino a una manera de afrontar los partidos importantes del equipo. La referencia al “miedo” y a la reacción tardía del equipo expuso un problema que los colchoneros parecen no haber resuelto en los últimos años, incluso con futbolistas experimentados, como el propio arquero de 33 años, y un entrenador consolidado en el cargo.

La eliminación frente a Arsenal volvió a dejar al equipo madrileño sin la gran obsesión de su ciclo reciente: conquistar la Champions League. Y, esta vez, una de las voces más fuertes del vestuario dejó en evidencia que las dudas no llegan solamente desde afuera.