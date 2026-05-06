Cuadernos de las coimas: periodistas y políticos se solidarizaron con Diego Cabot tras su declaración en el juicio

Tras más de 12 horas de declaración como testigo en el juicio de los Cuadernos de las coimas, el periodista de LA NACION Diego Cabot salió de los tribunales Comodoro Py en la noche del martes y recibió el apoyo y solidaridad de colegas, políticos y diferentes personalidades.

Referentes del periodismo usaron en las últimas horas sus redes sociales para acompañar a Cabot ante los cuestionamientos que recibió por parte de sectores del kirchnerismo, acusados en el proceso que tramita la justicia federal.

Durante su declaración, Cabot fue consultado sobre cómo llegaron a sus manos los cuadernos escritos que utilizó para la investigación periodística que, luego, derivó en la causa que ahora llegó a juicio. Ante ello, periodistas de diferentes medios denunciaron que Cabot fue interrogado durante largas horas con el objetivo de “quebrarlo” y destacaron su valentía a la hora de acercarse al tribunal.

Diego Cabot durante su declaración

Durante su editorial en su programa LN+, Cristina Pérez sostuvo que buscan “embarrarlo”. “Lo que tenemos acá se llama juego juicio. Quieren embarrar al periodista, debilitarlo, buscar que se contradiga en alguna de sus respuestas, tratar de demostrar que hubo un direccionamiento hacia el fiscal Stornelli para que él presentara la denuncia porque quieren quebrar la prueba principal”, señaló.

Y sumó: “Esto es lo que está pasando porque no pudieron quebrar ni siquiera las declaraciones de los arrepentidos. Tampoco pudieron invalidar la prueba. Ahora van contra un periodista solo con su trabajo, que ni siquiera quiso la custodia por la decencia y la sobria valentía que lo caracteriza. Hoy tenía que estar acá nuestro compañero Diego Cabot. Sigue declarando por este asedio de una confederación de defensores desesperados a los que solo les queda atacar al periodista”.

Por su lado, el conductor de A24 Pablo Rossi señaló a través de la red social X que “los abogados de los cuadernos de la corrupción montaron un circo de hostigamiento sincronizado contra Diego Cabot durante larguísimas horas”.

Cristina Pérez defendió a Diego Cabot tras su declaración en el juicio de los Cuadernos de las Coimas

“Es el deseo de la jefa [en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner]: ‘enjuiciar al periodismo’ que los descubrió. La estrategia jurídica se convirtió en un pelotón de fusilamiento simbólico que los pone en evidencia. Será justicia. Solidaridad y apoyo total a Diego. Honra la profesión más allá de sus obligaciones”, afirmó.

En tanto, Luis Novaresio escribió: “Vergonzoso lo que están haciendo con Diego Cabot en la causa cuadernos. El reino del revés. Aguante Diego. Acá estamos a tu lado”. Mientras que su compañero y conductor de Radio Mitre Eduardo Feinmann compartió la publicación de Novaresio y agregó un mensaje: “Concuerdo plenamente. Es una vergüenza. Diego Cabot estamos con vos”.

El periodista Claudio Savoia le agradeció a Cabot por su labor. “Muchas gracias, Diego Cabot. No amamos lo suficiente al periodismo”, tuiteó.

“Gracias @diegocabot! No importa cuando leas esto. Siempre gracias!”, escribió el director periodístico de Cadena3, Sergio Suppo. “Que enorme periodista”, elogió Silvia Mercado. Mientras que Liliana Franco sostuvo: “PERIODISMO con mayúsculas es Diego Cabot!”.

Los mensajes de Eduardo Feinmann y Luis Novaresio en solidaridad con Diego Cabot Captura

La exdiputada Paula Oliveto siguió el juicio durante su realización y publicó: “Fuerza, Diego Cabot. Una vergüenza el interrogatorio al que está siendo sometido en el juicio por los Cuadernos”.

Por su parte, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade señaló que Cabot “no solo es un excelente periodista de investigación, sino un cultor de lo cívico, como pocos”. “Todas esas horas declarando, para contribuir a la verdad, no podrán socavar el propósito”.

La expresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico sostuvo por su lado que “cuando no pueden atacar la evidencia, van contra quien la publica”. “Diego Cabot pasó 12 horas declarando en el juicio más importante de corrupción de la historia argentina. Mostró cómo llegaron los cuadernos a sus manos y los reconoció uno por uno ante el tribunal. No eran fotocopias. La respuesta de la defensa de CFK es intentar convertirlo en sospechoso, porque la casta no soporta no estar por encima de la ley. Es importante tener este caso presente porque ese mismo kirchnerismo que amenazó a Diego Cabot y persiguió periodistas durante años hoy cada tanto sale a dar clases de libertad de prensa”, comentó.

La publicación de María Eugenia Talerico en apoyo a Diego Cabot Captura

Luego, le agradeció a Cabot: “Por tu valentía. Por esto importa la libertad de prensa, y por eso se tiene que defender siempre, no solo a conveniencia”.

“Todo mi apoyo a Diego Cabot porque llevó adelante una investigación periodística rigurosa que fue la base de una colosal investigación judicial. Hoy se enfrenta a una jauría de defensores de corruptos y coimeros”, escribió la legisladora porteña Laura Alonso.

Su compañera de banca Silvia Lospennato expresó: “No valoramos suficiente a los valientes periodistas de investigación. En Argentina, menos del 1% de las causas investigadas por corrupción terminan en condenas firmes, sin ellos habría 100% de impunidad. Fuerza Diego Cabot y gracias!”.

En tanto, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro expresó la solidaridad de su bloque con el periodista: “Un disparate vergonzoso. Toda nuestra solidaridad”.

La abogada y consejera de la Magistratura de la Nación Jimena de la Torre reflexionó sobre la declaración del periodista y remarcó que “no debería mirarse como un episodio judicial más”. “Debería obligarnos a una pregunta más profunda: ¿qué país construimos si la verdad puede investigarse, pero después no logra traducirse en consecuencias institucionales claras?“, cuestionó.

Sostuvo que el periodismo de investigación “cumple una función incómoda y necesaria” y sumó que la democracia no puede descansar sólo en “periodistas valientes”. “Necesita jueces independientes, procesos serios, decisiones fundadas y una Justicia capaz de llegar a tiempo. Porque la falta de confianza judicial no queda encerrada en Comodoro Py. Se paga en inversión que no llega, en contratos que buscan jurisdicción afuera, en ciudadanos que dejan de creer y en una República que se acostumbra a la impunidad”, argumentó.

Diego Cabot habló de su declaración

El periodista fue cuestionado durante el proceso por el abogado de Cristina Kirchner sobre cómo llegaron a sus manos los cuadernos que utilizó para la investigación y relató que fue un vecino, Jorge Bacigalupo, quien le confió una caja con los ocho cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, donde detallaban numerosos viajes realizados durante diez años por funcionarios del kirchnerismo, desde 2005 hasta 2015. Muchos de ellos eran para recaudar dinero de empresarios. Su declaración se extendió por más de 12 horas.

En diálogo con Francisco Olivera y Paula Rossi en LN+, Cabot contó que fue cuestionado sobre la investigación que ocurrió hace ya siete años. “Yo viví una vorágine enorme y hay cosas que no me acuerdo porque pasaron siete años y, además, porque todo era tensión informativa, personal y sentimental muy fuerte. Hay cosas que no me acuerdo, entonces eso fue un ejercicio de memoria muy intenso porque ellos me llevaban de un momento a otro, no había preguntas lineales. Durante 13 horas es muy difícil”, expresó.

Causa Cuadernos: el periodista Diego Cabot declaró como testigo en el juicio

Además, señaló los momentos de mayor tensión producidos por amenazas que sufrió. “Hay un grupo de abogados que son muy beligerantes, que son defensores de muchos funcionarios y empresarios. Todos estos años fueron muy difíciles para mí, porque esto es el poder establecido. Muchos empresarios que estaban ayer están más vigentes que nunca”, sostuvo.

Señaló que, aunque la reacción de los políticos que tenían como objetivo “desvirtuar al mensajero” era más predecible, uno “nunca sabe cómo va a reaccionar un grupo de empresarios muy poderosos que tienen muchos recursos”. “Fue y es difícil. No es un tema que ya me pasó. Es vivir en el medio de operaciones, agresiones, amenazas, una enorme descalificación de lo que hago y digo”, contó.

También se refirió al momento en el que la abogada de Baratta, la exministra de Alberto Fernández Elizabeth Gómez Alcorta, pidió que Cabot revele con qué empresarios se había reunido durante la investigación a pesar de que el periodista se había amparado en el derecho a no revelar las fuentes periodísticas: “Sacó el tema enseguida. Y yo dije que no lo iba a contestar y le pedí al tribunal que lo defina. Eso habría cambiado todo, no solo para mí, sino que habría tenido consecuencias para todo el periodismo. Fue un momento crítico”.