RIADIGOS, Amelia Josefa,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RIADIGOS de MAUMUS, Amelia Josefa, q.e.p.d., falleció el 31-5-2026. - Tus hijos Daniel, Juan y Claudia; tus nietos Matias y Maria, Tomas y Rocío y su fiel acompañante Marilú la despiden con mucho amor y fé, Ame vivirás siempre en nuestros corazones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa