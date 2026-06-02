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RIADIGOS, Amelia Josefa,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RIADIGOS de MAUMUS, Amelia Josefa, q.e.p.d., falleció el 31-5-2026. - Tus hijos Daniel, Juan y Claudia; tus nietos Matias y Maria, Tomas y Rocío y su fiel acompañante Marilú la despiden con mucho amor y fé, Ame vivirás siempre en nuestros corazones.
Aviso publicado en la edición impresa
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