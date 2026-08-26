SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RICCHERI, Luis María. - Su prima Teresa Pedezert lo despide con cariño y maravillosos recuerdos.

✝ RICCHERI, Luis María. - Enrique y María Carballeda e hijos lo despiden con tristeza y abrazan a Mariano, Valeria y Gabriela en estos tristes momentos.

✝ RICCHERI, Luis María, embajador, q.e.p.d. - Despedimos a Luis María con todo cariño y nuestras oraciones. Carina y Daniel Olmos.

RICCHERI, Luis María, q.e.p.d. Tus viejos amigos desde hace más de 80 años te despiden con gran afecto. Manuel Iturralde, Guillermo Zwanck, Horacio Gotta y Mario Viggiano.

Avisos fúnebres

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