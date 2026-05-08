SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RIERA, Geraldine, q.e.p.d. - Daniel, Isabel, Martín, Nicolás y todo el equipo de Charles Centro Oftalmológico la despiden con profundo pesar y acompañan a su familia y seres queridos en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa