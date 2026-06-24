La muerte por hantavirus de una mujer en Bariloche llama la atención de los especialistas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Una mujer de 45 años falleció este lunes en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de esta ciudad cordillerana tras contraer hantavirus. Su muerte generó especial preocupación entre los expertos debido a que los síntomas aparecieron fuera del plazo habitual de incubación.

La paciente era la esposa de un hombre que había estado internado por la misma enfermedad 45 días antes y que ya había recibido el alta médica. La mujer, residente de esta ciudad, ingresó a la guardia el domingo pasado con un cuadro que inicialmente se atribuyó a una infección urinaria: presentaba fiebre, dolores musculares (mialgias) y tos. Ante la sospecha de hantavirus, quedó internada en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde un examen por PCR confirmó el diagnóstico. Sin embargo, su estado empeoró drásticamente en cuestión de horas.

Al brindar detalles sobre la rapidez del desenlace, desde el Hospital Zonal indicaron que la mujer estaba estable cuando ingresó. Sin embargo, en menos de 24 horas se descompensó y su estado se agravó: pasó a terapia intensiva y a las pocas horas falleció. Los médicos sumaron que la evolución desfavorable es común en cuadros graves de hantavirus, pero lo que resulta inusual es el cronograma del contagio.

El ratón colilargo es el transmisor del hantavirus.

El periodo de incubación del virus suele ser de entre 4 y 45 días. La mujer había cumplido con el aislamiento preventivo de 21 días estipulado por el protocolo para contactos estrechos sin presentar síntomas en ese lapso. El jefe del área de Epidemiología del hospital, Rodrigo Bustamante, explicó hoy a LA NACION: “Los síntomas comenzaron a los 46 días de haber contactado con su pareja, previo a la internación de él”.

El especialista detalló que ayer se enviaron muestras al Instituto Malbrán para obtener mayor claridad sobre el origen de la infección: “Buscamos determinar si es contagio interhumano o si el de ella, al igual que el de su pareja, también fue ambiental, aunque ella no refirió haber hecho ninguna actividad de riesgo”. Entre esas actividades se incluyen ingresar a lugares cerrados infestados, limpiar espacios sin ventilación y acampar en zonas de maleza.

Bustamante agregó que les resultó extraño el tiempo transcurrido antes de la aparición de los síntomas, ya que “normalmente es a los 15 y los 20 días o, en casos excepcionales, entre los 42 y los 45 días”. De todos modos, aseguró que primero se debe descartar el contagio ambiental “para poder asegurar que su incubación fue más larga de lo normal”.

“Los síntomas comenzaron a los 46 días de haber contactado con su pareja, previo a la internación de él”, explicó el jefe del área de Epidemiología del hospital, Rodrigo Bustamante JUAN MABROMATA - AFP

Si se confirma la transmisión de persona a persona, se trataría de la cepa Andes, característica de la Patagonia, que es la única capaz de transmitirse de forma interhumana.

Cuatro casos en medio año

En lo que va de 2026, se han registrado cuatro casos de hantavirus en la región: tres en Bariloche y uno en El Bolsón. Las autoridades sanitarias indicaron que, por el momento, el número de casos se encuentra dentro de los parámetros esperables para la zona.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta, presente en la Región Andina. Se transmite a través de un roedor conocido en la zona como “colilargo”, que transfiere el virus a los humanos eliminándolo en la saliva, las heces y la orina. El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones.

En otoño, el riesgo de contagio de hantavirus aumenta porque los roedores silvestres (como el ratón colilargo) buscan refugio en galpones, leña o casas. El contagio ocurre al inhalar estas partículas secas.