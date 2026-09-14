SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RIVERO, Raúl Oscar, falleció en Alberti, Pcia. de Bs. As., el 1-9-2026. - Su esposa Martha Barone, su hijo Mariano, su hija política María Leonor Elliff y su nieta Amelia lo despiden con infinito dolor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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