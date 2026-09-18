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RODRÍGUEZ CONSOLI, Maximiliano

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRÍGUEZ CONSOLI, Maximiliano. - Lalo y Elenita Basilico y sus hijas despiden a su querido amigo Max y acompañan con mucho cariño a Carolina, Mariana y Maxi.

Avisos fúnebres
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