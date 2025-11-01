SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RODRÍGUEZ ITURRIAGA, M. Susana. - La embajadora de la Soberana Orden de Malta S. E. María Podestá la despide con profunda tristeza, agradeciéndole su generosa entrega y servicio para con los más necesitados. Descansa en paz.

Aviso publicado en la edición impresa