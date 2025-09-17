LA NACION

RODRÍGUEZ PARDO, Ramiro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRÍGUEZ PARDO, Ramiro, q.e.p.d. - El Fork Club despide a uno de sus socios fundadores. Su talento y generosidad fueron, son y serán inspiración para los futuros encuentros del club. Rezamos por su alma.

RODRIGUEZ PARDO, Ramiro, q.e.p.d. - Consorcio de Propietarios Teodoro García 2074 participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ PARDO, Ramiro, q.e.p.d. - The Twelve True Fishermen Club despide con profundo dolor a su querido maestro gran chef en su último viaje y ruega por su descanso eterno.

RODRÍGUEZ PARDO, Ramiro, q.e.p.d. - Eduardo, Tacuara e hijos despiden con profundo pesar a su entrañable amigo y acompañan en el dolor a Mona y Flia.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto y Gasly apuestan a sus buenos recuerdos de Bakú, mientras que Briatore dio una dosis de honestidad brutal
    1

    Colapinto y Gasly aspiran a revivir buenos momentos en Bakú, mientras que Briatore realizó una cruda autocrítica

  2. Milei advirtió que se viene una "campaña del miedo" y envió un mensaje sobre las universidades
    2

    Milei advirtió que se viene una “campaña del miedo” y envió un mensaje sobre las universidades

  3. Aston Villa no tuvo a Dibu Martínez ni en el banco y quedó eliminado por penales de la Copa de la Liga
    3

    Aston Villa quedó eliminado por penales en la tercera rueda de la Copa de la Liga

  4. Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias
    4

    Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias

Cargando banners ...