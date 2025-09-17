SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RODRÍGUEZ PARDO, Ramiro, q.e.p.d. - El Fork Club despide a uno de sus socios fundadores. Su talento y generosidad fueron, son y serán inspiración para los futuros encuentros del club. Rezamos por su alma.

† RODRIGUEZ PARDO, Ramiro, q.e.p.d. - Consorcio de Propietarios Teodoro García 2074 participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

† RODRÍGUEZ PARDO, Ramiro, q.e.p.d. - The Twelve True Fishermen Club despide con profundo dolor a su querido maestro gran chef en su último viaje y ruega por su descanso eterno.

† RODRÍGUEZ PARDO, Ramiro, q.e.p.d. - Eduardo, Tacuara e hijos despiden con profundo pesar a su entrañable amigo y acompañan en el dolor a Mona y Flia.

