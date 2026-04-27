La princesa Leonor, heredera al trono de España, estudiará Ciencia Política en Madrid

MADRID (AFP).- La princesa Leonor de Borbón y Ortiz, heredera del trono español, comenzará a estudiar este año el grado de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, según anunció este lunes la Casa Real.

La princesa de Asturias, que en 2023 juró fidelidad a la Constitución al cumplir los 18 años —momento a partir del cual quedó habilitada para suceder como jefa de Estado a su padre, Felipe VI—, iniciará sus estudios de cuatro años “en el tercer cuatrimestre de 2026”, indicó la Casa Real en un comunicado.

“La princesa Leonor compatibilizará este período de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato”, señaló el texto publicado en la cuenta oficial de la red social X.

El comunicado oficial que publicó la Casa Real. X

Leonor, que cursó estudios de primaria en España y secundaria en el Reino Unido, terminará este año sus tres años de formación militar, al igual que hizo su padre.

En España, una monarquía parlamentaria, la Constitución establece que el varón tiene preferencia para heredar la Corona, pero Leonor no tiene hermanos varones, por lo que ella es la heredera designada.

En un país donde el debate sobre la monarquía es perenne, la princesa de Asturias genera bastante simpatía, a diferencia de su abuelo, Juan Carlos I, quien, perseguido por los escándalos en el último tramo de su reinado, abdicó en 2014 en favor de Felipe VI. El hombre de 88 años se instaló en Abu Dabi en 2020 —en donde sigue residiendo— pese a que la justicia archivó en 2022 varias investigaciones judiciales abiertas en su contra en relación con su opaca fortuna.

Formación militar

La Princesa Leonor en la Escuela Naval Militar de Marín. Casa Real de España

El pasado diciembre, la joven de 20 años tuvo su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, Murcia, donde realizó su instrucción como alférez.

La primogénita del rey Felipe VI y de la reina Letizia ya completó una formación intensiva, orientada a adquirir los conocimientos aeronáuticos necesarios y a familiarizarse con el avión de entrenamiento Pilatus PC-21, además de profundizar en distintos aspectos vinculados a la organización, estructura y funcionamiento del Ejército del Aire y del Espacio.

Este es el tramo final de su educación. Previo a esto, ya había pasado por el Ejército de Tierra, en la Academia General de Zaragoza, y por la Armada, donde estuvo cuatro meses en la Escuela Naval de Marín, cinco a bordo del buque-escuela Juan Sebastián Elcano, y tres semanas en la fragata Blas de Lezo.

Leonor no solo está llamada a ser la futura reina y jefa del Estado, sino que también ejercerá el mando supremo de las Fuerzas Armadas, según el artículo 62 de la Constitución. Por eso, el gobierno aprobó en 2023 un Real Decreto por el que se regula la formación y carrera militar de la princesa con el fin de que tenga nociones en tierra, mar y aire.