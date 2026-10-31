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RODRÍGUEZ, Víctor
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RODRÍGUEZ, Víctor q.e.p.d. - El grupo Novillo Astrada despide a Víctor con profundo pesar y acompaña a su familia en este momento con cariño y oraciones.
✝ RODRÍGUEZ, Víctor, q.e.p.d. - Los hermanos Novillo Astrada, Julio y Malú, Carmen, Fátima y Chalo despiden a Víctor con profunda tristeza y acompañan a su familia con cariño y oraciones.
✝ RODRÍGUEZ, Víctor, q.e.p.d. - Taio y Verónica Novillo Astrada e hijos despiden con gran tristeza a Víctor, un amigo de toda la vida, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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