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ROMANO LARROCA, Eduardo Roque
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROMANO LARROCA, Eduardo Roque, partiste a la casa del Padre el 30-6-2026. - Tu esposa Patricia Geres, tus hijos Máximo y Pedro; Sofía Zava y Sofía Villar de Rohde, familiares y amigos te despiden con profunda tristeza, pero con la gratitud de todo lo compartido y disfrutado juntos. Siempre estarás en nuestros corazones. Guíanos desde el cielo, pa. Gracias Edu. Nos unimos en oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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