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LA NACION

ROSENFELD, Walter

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROSENFELD, Walter, falleció en CABA, el 20-8-2026. - La dirección de Ezeta FICISA agradece su fiel amistad a lo largo de décadas de trabajo en conjunto y abraza a la familia con gran afecto.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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