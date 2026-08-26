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ROSENFELD, Walter
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ ROSENFELD, Walter, falleció en CABA, el 20-8-2026. - La dirección de Ezeta FICISA agradece su fiel amistad a lo largo de décadas de trabajo en conjunto y abraza a la familia con gran afecto.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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