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RUIZ, Graciela,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RUIZ, Graciela, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a Graciela, rogamos por su alma y pedimos oraciones. Sus amigos Susana Álvarez, Susana y Carlos Ballero, Gladis, Noemí, Cuca, Cristina, Graciela Bravo y Adolfo Etchehun.
Aviso publicado en la edición impresa
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