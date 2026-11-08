RUIZ LUQUE, Teresa
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d., falleció el 5-11-2026. - Tus hijos Sebastián y Pato Martinez Casas, Pablo y Pía Spatuzza y Gonzalo y Coli Atorrasagasti y tus nietos Santi, Nacho y Agus; Tomi, Sofí y Pili; Nico, Mate y Cami te despiden con tristeza y agradecidos por haber sido una madre y abuela presente.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d., falleció el 5-11-2026. - Su hermano Miguel, con sus hijos Pepe y Blanca de Diego, Quini y Laura Quintana, Rocío, y sus nietos, y Clara Conen despiden a Tere, acompañando a sus hijos Sebastián, Pablo y Gonzalo y sus familias, abrazándolos con todo el cariño.
✝ RUIZ LUQUE, Teresa, q.e.p.d. - Su hermana Lía y José A. Luchía Puig, sus hijos: Male y Juani (as.), Ana y Ezequiel, Agustín y Paula, José y Sol (as.), Marcos y Magda e Inés y Robus, junto a sus nietos la despiden con el amor y los recuerdos de toda una vida compartida y acompañan a sus hijos con mucho cariño.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa. - Angélica Riglos de Gowland y sus hijos acompañan a Sebastián, Pablo, Gonzalo y familia con oraciones y el cariño de siempre.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d., falleció el 5-11-2026. - Susana y Federico Belaustegui, María Cruz y Eduardo Llorente y Laura y Fernán de Elizalde, sus amigos de toda la vida, despedimos con mucha tristeza a Teresita, que ya está con Esteban. Rezamos por ella y abrazamos con mucho cariño y oraciones a sus hijos Sebastián, Pablo y Gonzalo y a sus familias.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa. - Su cuñada Fina Herrera Vegas y sus hijos: Finita, Pili, Lulú, Muni y Ezequiel acompañan a Sebastián, Pablo y Gonzalo con mucho cariño. Gracias por estar siempre, te vamos a extrañar.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, 5-11-2026. - Sus consuegros Alberto y Marta Atorrasagasti, hijos y nietos la despiden con mucha tristeza y acompañan a sus hijos Gonzalo, Sebastián, Pablo y sus familias.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Su cuñada Teresita Riglos, Paco Polledo; sus hijos Francis, Verónica, Máximo, Martina y Máximo Casal abrazan con todo cariño a Chevy, Pablo y Gon, y a toda su querida familia.
RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Inés y Agustina Becú acompañan a sus primos Chevy, Pablo, Gonzalo en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa. - Sus amigos Carlos y María Inés Ricci y María José Gando Otamendi y Flias. la despiden con cariño.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa. - Con mucho cariño despedimos a Tere y abrazamos muy fuerte a Chevy, Pablo y Gon, acompañándolos de corazón en este doloroso momento. Luly E. B. y sus hijos July y Fede, Pepe y Male, Marcos y Toia, Martin e Hilda, Jorge y Male Riglos.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Acompañamos a Chevi, Pablo, Gonzalo y Flias. en este triste momento. Yvonne Tardieu e hijos Ruiz Luque Vero, Fran, Pablo, Vicky, Sofí e Ivo.
RUIZ LUQUE, Teresa. - Los hermanos Peña G. G. acompañan a toda la familia de nuestra queridísima Teresa, rezando por su eterno descanso.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa. - Luli y Tola Peña extrañaremos tu incondicional presencia de padrina. Abrazamos con cariño a Chevy, Pablo, Gon y familias.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Patricia Paz acompaña a Lía y pide una oración por Teresa.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Tere, tus amigas y compañeras del colegio Asunción y Liceo, te despedimos con mucha tristeza. Luisa Aguero, Maggie Benvenuto, Elsa Díaz Romero, Mercedes Mariscotti y Silvia Pérez San Martín.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Patricia Cánepa de Cinque, su amiga de siempre, despide con inmensa tristeza a la querida Teresa. La voy a extrañar mucho. Acompaño a toda su familia con cariño rogando una oración en su memoria.
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