Saltar al contenido principal
LA NACION

RUIZ LUQUE, Teresa

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Su hermana Inés y Alberto Orcoyen; con sus hijos Agustina y Juan Pablo, Tomás y Ana Cristina, Andrés, Leiza y Rolf y nietos despiden con gran tristeza a Teresa y acompañan a sus hijos Sebastián, Pablo, Gonzalo y sus familias. Siempre recordaremos a Teresa y su alegría de vivir.

RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Ana Fornieles y Gustavo Gallo y sus hijas Ana Inés, Cecilia, Dolores María y Josefina, la despiden agradecidos por su sostenida amistad y acompañan con mucho cariño a sus hijos Sebastián, Pablo y Gonzalo, deseando su reencuentro con Esteban y Manuel en el cielo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Qué es la glucemia, cómo influye en el organismo y por qué es importante controlarla
    1

    Qué es la glucemia, cómo influye en el organismo y por qué es importante controlarla

  2. El hincha de Central convertido en meme terminó lanzando amenazas en las redes
    2

    El hincha de Rosario Central que pasó de viral por un festejo fallido a lanzar amenazas en redes sociales

  3. Milei, ante su discurso ante el papa León XIV: “Me alegra ver a dirigentes de todo el arco político”
    3

    Milei y su discurso ante el papa León XIV: “Me alegra ver a dirigentes de todo el arco político”

  4. Christopher Atkins: el precio de ser un sex symbol, su historia con Brooke Shields y el papel que perdió por sus excesos
    4

    Christopher Atkins: el precio de convertirse en un sex symbol, su historia con Brooke Shields y el papel que perdió por sus excesos