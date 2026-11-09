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RUIZ LUQUE, Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Su hermana Inés y Alberto Orcoyen; con sus hijos Agustina y Juan Pablo, Tomás y Ana Cristina, Andrés, Leiza y Rolf y nietos despiden con gran tristeza a Teresa y acompañan a sus hijos Sebastián, Pablo, Gonzalo y sus familias. Siempre recordaremos a Teresa y su alegría de vivir.
✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Ana Fornieles y Gustavo Gallo y sus hijas Ana Inés, Cecilia, Dolores María y Josefina, la despiden agradecidos por su sostenida amistad y acompañan con mucho cariño a sus hijos Sebastián, Pablo y Gonzalo, deseando su reencuentro con Esteban y Manuel en el cielo.
Aviso publicado en la edición impresa
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