RUIZ LUQUE, Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Su hermana Inés y Alberto Orcoyen; con sus hijos Agustina y Juan Pablo, Tomás y Ana Cristina, Andrés, Leiza y Rolf y nietos despiden con gran tristeza a Teresa y acompañan a sus hijos Sebastián, Pablo, Gonzalo y sus familias. Siempre recordaremos a Teresa y su alegría de vivir.

✝ RUIZ LUQUE de RIGLOS, Teresa, q.e.p.d. - Ana Fornieles y Gustavo Gallo y sus hijas Ana Inés, Cecilia, Dolores María y Josefina, la despiden agradecidos por su sostenida amistad y acompañan con mucho cariño a sus hijos Sebastián, Pablo y Gonzalo, deseando su reencuentro con Esteban y Manuel en el cielo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa