1
RUSSO, Antonio,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RUSSO, Antonio, q.e.p.d., falleció el 25-8-2026. - La Prom. 82 ENM participa el fallecimiento de su querido compañero y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Encontraron muerto en situación de calle a Max Higgins, el jamaiquino que prometió construir el “Disney argentino”
- 3
Cosecha récord: llegaron más de 4200 camiones a los puertos del Gran Rosario por el fuerte ritmo de exportaciones
- 4
Vivir como la familia real inglesa: la propiedad donde el rey Carlos pasa la Navidad se ofrece para alojamiento