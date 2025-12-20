LA NACION

SABBAG, Isaac

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SABBAG, Isaac, Z.L. - Con mucho dolor acompañamos a nuestra querida Yoyi, a Fabián, a los queridos nietos Lucas y Martina y a nuestro querido Máximo en esta pérdida irreparable. ¡Te vamos a extrañar Pocho! Se fue un grande. Denise Tobal, Juli y Sol Roij, Gaby y Mariano Tobal y familia.

SABBAG, Isaac. - Lamentamos el fallecimiento del Sr. Isaac Sabbag. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias. Atte. Consorcio de Propietarios Ortiz de Ocampo 2820.

Aviso publicado en la edición impresa

