SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SABBAG, Isaac, Z.L. - Con mucho dolor acompañamos a nuestra querida Yoyi, a Fabián, a los queridos nietos Lucas y Martina y a nuestro querido Máximo en esta pérdida irreparable. ¡Te vamos a extrañar Pocho! Se fue un grande. Denise Tobal, Juli y Sol Roij, Gaby y Mariano Tobal y familia.

SABBAG, Isaac. - Lamentamos el fallecimiento del Sr. Isaac Sabbag. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias. Atte. Consorcio de Propietarios Ortiz de Ocampo 2820.

Avisos fúnebres

