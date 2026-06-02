SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SÁENZ VALIENTE, Carlos María, falleció el 31-5-2026. - Sus hijos Lucía y Tomás lo despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

✝ SÁENZ VALIENTE, Carlos Maria. - Andrés Martinez Vivot (a.) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ SÁENZ VALIENTE, Carlos María, Dr., q.e.p.d. - El equipo de V.A.S.V. despide con gran afecto y eterno agradecimiento a su querido fundador. Acompañamos a su familia y elevamos una plegaria por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa