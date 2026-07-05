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SAGASTUME, María Esther

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SAGASTUME, María Esther. - Los socios, directivos y personal de El Mirasol participamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida socia fundadora, María Esther Sagastume, Copete. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento y recordamos con gratitud su valioso aporte que fue fundamental para el crecimiento y la historia de nuestra empresa. Su legado permanecerá por siempre en nuestra historia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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