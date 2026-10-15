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LA NACION

SAL, Elena Cecilia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SAL, Elena Cecilia, q.e.p.d. - Su esposo Patricio Jorge O¨Gorman, sus hijas Victoria María  O¨Gorman y Martín Morales y María del Pilar  O¨Gorman y Nicolás Laurnagaray y su fiel colaboradora Nina Osorio participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria e invitan a la misa que se celebrará mañana, a las 18, en la capilla de las Hermanas Josefinas, Azcuénaga 1266. Siempre estarás con nosotros querida Mamá. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de su mano.

Avisos fúnebres
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