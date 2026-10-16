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SAL, Elena Cecilia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SAL, Elena Cecilia. - Sus amigas M. Inés Lertora y Alejandra Baez de Van de Velde participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan cariñosamente a Victoria y Pilar. Que Dios y la Virgen te reciban en sus brazos querida Elena.
✝ SAL, Elena Cecilia, q.e.p.d. - El directorio del Sanatorio San Gabriel participa con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a Patricio Jorge O‘Gorman y su familia en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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