SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SAL, Elena Cecilia, q.e.p.d. - Federico y María Gemma Micheli, Ricardo y Estela Micheli y Diego Micheli participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Patricio y familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa