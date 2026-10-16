SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SAL, Elena, q.e.p.d. - Sus vecinos del Consorcio de Propietarios Av. Pueyrredón 1480 despiden a Elena con cariño, acompañan a la familia y rezan una oración en su querida memoria.

Avisos fúnebres

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