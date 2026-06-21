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SALEME, Alexa,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SALEME de ADEM, Alexa, q.e.p.d., falleció el 20-6-2026. - Patricia Majdalani de Arida, Felipe y Natalia Arida despiden con dolor a Alexa y acompañan con cariño a Alberto, Alejandra, Ado, Anastasia y Adriana y sus Flias.

SALEME de ADEM, Alexa, q.e.p.d., falleció el 20-6-2026. - El Club Libanés de Bs. As. la despide con profundo pesar. Acompañamos a la familia en estos momentos.

SALEME de ADEM, Alexa, q.e.p.d., falleció el 20-6-2026. - FUNLAC, Fundación Libanesa Argentina Cristiana, lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con mucho afecto a su presidente, el señor Alberto Adem, y a toda su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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