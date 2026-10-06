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SALVANESCHI, Santiago Luis,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SALVANESCHI, Santiago Luis, q.e.p.d. - Tu hija Adriana, tus nietos Guillermo, Constanza y Juan Jorge y tus bisnietos Catalina y Rodolfo te despiden con profundo amor. Nos consuela verte partir en paz.
✝ SALVANESCHI, Santiago Luis, q.e.p.d. - Patricio J. Neuss y María Blaquier y sus hijos Patricio y Justo despiden a Santiago y acompañan a la familia, rogando una oración en su memoria.
SALVANESCHI, Santiago Luis q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a nuestra querida amiga Adriana, a Coni y a toda la familia en este momento de profundo dolor por la partida de Santiago. Las abrazamos con todo nuestro afecto. Nydia Riopedre, Mónica Emilio, Nidia Marenzi, Dolores Pereira y Liliana Belfiori.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION