SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SÁNCHEZ, Víctor Pedro (Tortuga), nació en Buenos Aires, el 24-6-42 - falleció en New Canaan, Connecticut, USA, el 16-9-2026. - ¡Buen viaje viejo! ¡Te queremos y te vamos a extrañar mucho! Sulma, Analía, Diego y Hugo y tus nietos, te recordaremos siempre.

Avisos fúnebres

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