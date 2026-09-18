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SÁNCHEZ, Víctor Pedro
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SÁNCHEZ, Víctor Pedro (Tortuga), nació en Buenos Aires, el 24-6-42 - falleció en New Canaan, Connecticut, USA, el 16-9-2026. - ¡Buen viaje viejo! ¡Te queremos y te vamos a extrañar mucho! Sulma, Analía, Diego y Hugo y tus nietos, te recordaremos siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
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