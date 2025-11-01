SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SANJURJO, Fernando G. (Bebe), q.e.p.d. - Despedimos a Bebe con gran tristeza y acompañamos a Dolo con mucho amor. Eduardo Zancolli, Mercedes Pueyrredon, hijos y nietos.

† SANJURJO, Fernando G. (Bebe), q.e.p.d. - Tu mujer Dolores Pueyrredon te despide con profunda e infinita tristeza, recordando con alegría el gran equipo que formamos juntos. Estarás en mi corazón. Gracias por tanto amor. Hoy, a las 11.30, en el cementerio Parque Memorial de Pilar.

