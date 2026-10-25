Franco Colapinto largará 21º en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1: cuánto puede remontar

No estaba particularmente animado Franco Colapinto cuando después de la prueba de clasificación de este sábado en la pista cercana a Austin se acercó a la cámara de ESPN en el corralito. Había logrado el 14º tiempo en el contexto del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y no se había sentido cómodo con su A526. Contó de manera escueta lo sucedido:

—Ayer trabajaste para la carrera. ¿Cómo viste la qualy?

—Rara, una qualy un poco rara. Nos costó mucho, creo, toda la sesión. Desde ayer no encontramos el auto. Y cuando vamos rápido por los pianos y la parte más bacheada de la pista se complica un poco. Ojalá mañana quedemos un poquito más firmes. Ojalá tengamos menos degradación que los demás.

—Mencionabas ayer que el auto se complicaba un poco con los baches. ¿Se mejoró hoy?

—Un poquito mejoró. No tanto como esperábamos, pero un poquito sí.

Y se retiró. Creía, quizás, que podía estar más adelante. Había trabajado duramente para ello.

"RARA" Así definió Franco Colapinto la Qualy de Apline que no pudo avanzar a Q3 y se refirió a como siente el auto de cara a la carrera del domingo en Austin.



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Humor en el paddock

La calle del paddock del Circuit of the Americas (COTA) se queda estrecha muy pronto con el desfile de invitados y público privilegiado que puede pagar hasta decenas de miles de dólares por el acceso. De un lado están las estrechas aberturas que dan acceso a los pasillos que desembocan en el garaje de cada equipo; del otro, las estructuras metálicas de dos plantas con una terracilla frontal, para las relaciones públicas y las oficinas de directivos, ingenieros y habitaciones cubo de los pilotos.

El día se inició con algo de viento, nubes y una temperatura más baja que la del anterior. No había, sin embargo, posibilidades de lluvia, y en manga de camisa los mecánicos practicaban en la calle del pit-lane los cambios de neumáticos y hacían gimnasia.

Franco Colapinto, con su Alpine, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas TWJB Photography - BWT Alpine Formula One Team

En el hospitality de Alpine Colapinto y sus ingenieros analizaban lo realizado el día anterior. En la pantalla de los ordenadores estaba el estudio de los ritmos de marcha en la FP2. El equipo de Enstone había priorizado una puesta a punto apta para tandas largas y conocer la curva de degradación de la adherencia de los neumáticos. Por lo menos hasta que Racing Bulls, Audi y Haas elevaran su puntería –podía suceder en la FP3–, era evidente que Franco tenía ritmo como para avanzar confiado desde su posición en el fondo de la parrilla en la carrera, en la que por una sanción técnica largará 21º, a las 18 de Argentina.

Calzado con el compuesto duro, el argentino estableció un promedio de vuelta de 1m42s311/1000 a lo largo de 10 giros. Superaba el ritmo del Racing Bulls de Liam Lawson, de 1m42s524/1000 con gomas medias, y el del Audi de Gabriel Bortoleto, que se quedaba en 1m43s138/1000. Restaba, de todas maneras, una incógnita sobre la verdadera carga de combustible de esos adversarios en las tandas largas del viernes. Había, de momento, un margen para el optimismo.

Franco Colapinto, con su Alpine en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas RONALDO SCHEMIDT - AFP

El numeroso personal de las plataformas televisivas suele emitir sus comentarios desde el paddock y pasea de un extremo a otro esperando que aparezca algún famoso, de los que en Estados Unidos no faltan. Y que con invitación de la propia Fórmula 1 ya abundaban a media mañana. Por allí paseaban Brad Pitt, Serena Williams y Shaquille O’Neal, entre otros.

El viernes, en un momento Flavio Briatore salió a la puerta del hospitality de Alpine con Franco, que tenía que ir al box. El equipo de Sky Sports Italia se acercó a ambos y comenzaron las bromas, en un diálogo ágil de los que pueden producirse entre los “tanos” y los argentinos.

“Franco está haciendo un gran campeonato”, le dijo el entrevistador Davide Camicioli a Briatore. “A mí me gusta mucho”, agregó. “Quedátelo”, rio el asesor ejecutivo de Alpine. “Hacemos un intercambio: nos quedamos con Vicki”, le salía el galán de adentro al empresario. Se refirió a Vicki Piria, compañera de Camicioli en el paddock. Este último quería entrar en materia más seria con Colapinto pero el argentino no tenía tiempo y cruzó hacia los pits. Llegaba el momento de ponerse serios.

Trabajando a largo plazo

El bonaerense inició la FP3 con mucha carga de combustible y neumáticos medios. Continuó con el plan del día anterior: priorizar el ritmo de carrera. Llegó a dar 12 vueltas y a dejar un tiempo ambicioso para el domingo, 1m36s. Gasly comenzó con un plan normal, de caucho medio y menos combustible.

Tras la tanda larga con medios, el corredor argentino instaló blandos y en su primera vuelta útil señaló 1m36s579/1000 y era momentáneamente 10º. Poco después hizo otro intento, 1m36s252/1000. Fue lo mejor suyo en la jornada, con blandos que ya tenían 6 giros.

Franco Colapinto, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuando su colmpañero, Pierre Gasly, hizo su intento más rápido se situó 9º, con 1m35s904/1000 y gomas utilizadas en dos vueltas. Le bastó para dejar detrás a los Racing Bulls, pero en el 7º puesto se coló el Audi de Nico Hülkenberg con 1m35s591/1000. De momento un Alpine parecía capaz de batir a los Racing Bulls. Liam Lawson quedó 11º, apenas 27/1000 atrás del Red Bull de Isack Hadjar.

En el aperitivo de la batalla por la pole position, Lewis Hamilton aparecía 1º (1m34s93/1000) con Ferrari, superando por 168/1000 a Max Verstappen y su Red Bull. Después de Charles Leclerc, de Ferrari, se situó 4º Kimi Antonelli, con Mercedes y 1m35s196/1000.

Lewis Hamilton y George Russell son los únicos que pueden arrebatarle el título a Andrea Kimi Antonelli ANGELA WEISS - AFP

El mundo de la Fórmula 1 hace sus cálculos sobre con qué resultados Antonelli se consagraría campeón, ya sea en la carrera de este domingo como en cualquiera de las próximas, México, Brasil, Las Vegas. Sin embargo, aunque anunciadas como seguras, si no tuvieran lugar las fechas de Qatar y Abu Dhabi, el chico italiano sería ya una suerte de campeón oculto. Incluso si se realizare una de esas fechas de Imola, los puntos que le llevaría a su compañero George Russell serían definitivos.

No encontraban el auto

En la prueba de clasificación ambos Alpine accedieron a la Q2, con Franco (13º) superando momentáneamente a Pierre (14º), pero ya ambos Racing Bulls se empleaban a fondo: Lawson era 8º, y Arvid Lindblad, 11º. Incluso Audi se colaba entre los equipos dominantes, con un 7º tiempo de Bortoleto y un 9º de Hülkenberg.

La Q2 iba a ser decisiva para los Alpine. Cuando comenzó la vuelta rápida definitiva, desde el muro Stuart Barlow, su ingeniero animó al piloto argentino diciéndole que podía mejorar en las curvas rápidas. Franco se ubicó 14º con 1m35s722/1000. Gasly lograba el tiempo número 11. Entre el argentino y el francés se intercalaron los Audi: Bortoleto, 13º, y Hülkenberg, 12º. Los Racing Bulls pasaron a la Q3 con Lindblad 9º y Lawson 10º, por delante de Gasly, el 11º.

Franco Colapinto terminó en el puesto 15 la clasificación para el Gran Premio de los Estados Unidos CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cumplida la Q3, sin embargo, el francés quedó 10º para la largada, debido a una penalización de cinco puestos a Lindblad. Tanto Gasly como Colapinto tendrán que confiar en las rápidas tandas largas que hizo Franco el viernes y en la FP3 el sábado. Los entrenamientos focalizados en el ritmo de carrera y el empleo durante dos sesions largas de neumáticos blandos durante 11 y 10 vueltas sugieren que el argentino puede comenzar la carrera con ese compuesto, tras comprobar su rendimiento con alta carga de combustible.

Lo mejor de la clasificación de la Fórmula 1 en Austin, Texas

En el circuito de Austin es posible sobrepasar porque la recta más larga tiene en torno a un kilómetro y los cuatro primeros rivales, los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas y los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, serían muy accesibles. Probablemente cueste algo más dar cuenta del Aston Martin de Lance Stroll y del Haas de Esteban Ocon, que saldrá 15º. Avanzar más requerirá de una buena estrategia y alguna ayuda externa. Si Franco se inspira en el recuerdo y el estado de ánimo de la remontada que hizo con Williams en 2024, de la 15ª posición a la 10ª, es posible puntuar.