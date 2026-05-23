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SANTANBROGIO, Alberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SANTANBROGIO, Alberto, q.e.p.d., falleció el 22-5-2026 - Sus amigos desde los años ya lejanos del Liceo Militar General San Martín, promoción XVI, lo despedimos con infinito pesar. Ya nos reencontraremos, querido Alberto, allá en la eternidad.
Aviso publicado en la edición impresa
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