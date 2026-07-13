LA NACION

SASSOON, Raúl

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SASSOON, Raúl, Z.L., falleció el 11-7-2026. - Clarisa Kaczewer e hijos acompañan a Luchy, Diego, Ale, Javier, Vero y familias en tan doloroso momento.

SASSOON, Raúl (Lalo), Z.L., falleció el 11-7-2026. - Alicia, María Pía y Ariel Nasser participan la pérdida de Lalo, amigo de toda la vida, y acompañan a Luchy, Diego, Alejandra, Javier, Verónica y familias en este doloroso momento.

SASSOON, Raúl, Z.L., falleció el 11-7-2026. - Jorge Furmanski y familia lamentan la pérdida de su querido amigo Lalo Sassoon.

SASSOON, Raúl, (Lalo), Z.L. - Las palabras se las llevan el viento del olvido pero Lalo deja su huella indeleble de amor y respeto en Luchy e hijos. Eduardo Farji y familia.

SASSOON, Raúl, (Lalo), Z.L. - Marcos Sabbagh y su familia acompañan a Luchy y toda su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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