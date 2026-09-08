SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCAFIDI, Roberto Mauricio, q.e.p.d., falleció 6-9-2026. - Su ex mujer Bárbara, sus hijos Anna, Santi y Fran, y demás familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa