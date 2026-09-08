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SCAFIDI, Roberto Mauricio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCAFIDI, Roberto Mauricio, q.e.p.d., falleció 6-9-2026. - Su ex mujer Bárbara, sus hijos Anna, Santi y Fran, y demás familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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