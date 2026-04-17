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SCASSO, Luis (p.)
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCASSO, Luis (p.). - La Fundación Criterio acompaña su hijo Luis en este doloroso momento y agradece el apoyo de La Organización de Estados Iberoamericanos a la revista Criterio.
Aviso publicado en la edición impresa
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