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SCHIAPPAPIETRA, María Paula
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCHIAPPAPIETRA, María Paula, q.e.p.d. - Tu mamá Gertrudis, tus hermanos Alejandro, Claudia y Marcela, tus sobrinos Schiappapietra Fager y Gatica Schiappapietra, todos sabemos que ya estas con Jorgito en la luz eterna. Te amamos.
Aviso publicado en la edición impresa
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