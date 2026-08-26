SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCHIAPPAPIETRA, María Paula, q.e.p.d. - Tu mamá Gertrudis, tus hermanos Alejandro, Claudia y Marcela, tus sobrinos Schiappapietra Fager y Gatica Schiappapietra, todos sabemos que ya estas con Jorgito en la luz eterna. Te amamos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa