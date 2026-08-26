SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCHIAPPAPIETRA, Paula, q.e.p.d., falleció el 24-8-2026. - Diego, tus hijos Tomás y Victoria Bengoa, María y Santi Donati, Clara y Nico Bergará, Victoria y Lucas Degrossi e Inés Davila, tus nietos Casia Donati, Cruz Davila y tus tres nietos que vienen en camino te despedimos con mucho amor. Nos dejas la mejor familia que podríamos soñar.

✝ SCHIAPPAPIETRA, Paula, q.e.p.d. - Juan McEwan y Mercedes Gil Esnal, despiden a Paula con mucha tristeza y acompañan a Diego y familia en este triste momento.

✝ SCHIAPPAPIETRA, Paula, q.e.p.d., 24-8-2026. - Amaggi Argentina la despide con cariño y acompaña a Tomas y familia en este triste momento.

✝ SCHIAPPAPIETRA, Paula, q.e.p.d., 24-8-2026. - Analía y Mariano Botas despiden a Paula con cariño, elevan una oración en su memoria y acompañan a Diego y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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