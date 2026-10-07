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SCHIOPETTO, Carlos

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHIOPETTO, Carlos, q.e.p.d. - Con mucha tristeza la comisión directiva y socios del club despedimos a Carlos Schiopetto. Fue presidente, dirigente, socio y sobre todo, un gran hombre que le dedicó parte de su vida al Temperley Lawn Tennis Club. Su recuerdo quedará siempre en cada rincón del club que tanto quiso. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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