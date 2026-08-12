LA NACION

SCHLOSSER, Julio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHLOSSER, Julio. - Fabiana Ricagno y Adrián Werthein despiden con todo cariño al querido Julio, digno ex referente de la comunidad Judía y expresan sus condolencias a su familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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