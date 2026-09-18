1
SCHMIDT, Gerardo Alberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCHMIDT, Gerardo Alberto. - Maity C. de Reynal y sus hijos Dolores, Sofía, Iván y Mariana y todos sus nietos, despiden a Geri con profunda tristeza y acompañan con mucho amor a los muy queridos Juan, Ignacio, Martín, Josefina y Lolita.
✝ SCHMIDT, Gerardo Alberto, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño y nuestras oraciones a Marto y a toda su familia. Ileene, Javier, Luz, Martín y Feli Etcheverry Boneo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Florentino Pérez viajará a Ceuta tras la polémica por las actitudes de Mbappé y Vinícius con las camisetas de apoyo
- 3
Flamengo pasó a semifinales de la Libertadores con sufrimiento y una “asistencia” de Agustín Rossi
- 4
Un banquero muerto ligado a la realeza, un misterio de nueve años y un video viral: el caso que conmociona a Londres