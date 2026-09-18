SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCHMIDT, Gerardo Alberto. - Maity C. de Reynal y sus hijos Dolores, Sofía, Iván y Mariana y todos sus nietos, despiden a Geri con profunda tristeza y acompañan con mucho amor a los muy queridos Juan, Ignacio, Martín, Josefina y Lolita.

✝ SCHMIDT, Gerardo Alberto, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño y nuestras oraciones a Marto y a toda su familia. Ileene, Javier, Luz, Martín y Feli Etcheverry Boneo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa